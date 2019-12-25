В Петербурге привито 20 595 человек за сутки

Всего с начала года в городе первично вакцинировано 945 439 человек. Из них 722 168 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Стало известно, что за 2 июля в Петербурге первично было привито 20 595 человек. Вторую прививку сделали 5313 человек. Об этом сообщили в субботу, 3 июля, в пресс-службе Смольного.

Всего с начала года в городе первично вакцинировано 945 439 человек. Из них 722 168 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Отмечается, что в городе открываются новые пункты вакцинации. Так, с 5 июля начнет работу пункт на базе поликлиники № 3 по адресу Железноводская ул., 64, в КВД № 1 находящийся на Большом проспекте Васильевского острова, д. 85, в Психоневрологическом диспансере №1 на Канареечная улице, д. 21, в Городской стоматологической поликлинике № 2, а также в Городской стоматологической поликлинике № 3.

В Петербурге организованы 134 пункта вакцинации. В поликлиниках созданы выездные прививочные бригады, они делают прививки в 27 мобильных пунктах, которые развернуты дополнительно к основным.

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Фото: Piter.tv