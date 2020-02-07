Почти у 200 жителей Ленобласти выявили коронавирус

Еще 11 пациентов из региона скончались из-за тяжелого течения болезни.

В Ленинградской области положительный результат на COVID-19 обнаружили у 196 человек. Известно, что 11 пациентов умерли. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью 3 июля.

За последние сутки победить недуг смогли 72 жителя региона. Всего же с начала пандемии переболели инфекцией 49 340 пациентов из Ленобласти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за этот же период времени COVID-19 обнаружили у 1700 петербуржцев. Еще 2 590 пациентов выписались из больниц. Зарегистрировано 110 летальных исходов.

Напомним, что финские болельщики во время Евро-2020 подхватили "дельта"-штамм в Петербурге. На текущий момент в Финляндии заболели 400 вернувшихся из Петербурга туристов.

Фото: Piter.tv