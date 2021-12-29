Что произошло в Петербурге 4 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 4 февраля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 4 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Количество умерших от бария в петербургском медцентре увеличилось до семи

Фигурантом дела по факту смерти пациентов в городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса стала также заведующая отделом лучевой диагностики. Ранее был задержан главный врач Евгений Попов. Следствие полагает, что в медучреждении использовали для обследований барий, не включенный в государственный реестр лекарственных средств. В фирме-поставщике бария проходят обыски.

Организатор казино на проспекте Просвещения стала фигурантом уголовного дела.

Игорное заведение обнаружили 31 января, на тот момент оно работало около недели. В организации казино подозревают 39-летнюю женщину, которая не является владельцем жилого помещения. Возбуждено уголовное дело.

В Невском районе откроют самый большой бесплатный ледовый каток в Петербурге.

Открытие состоится в субботу, 5 февраля. Каток расположился на базе Центра физической культуры, спорта и здоровья Невского района, на Железнодорожном проспекте, 32. Каток залили на футбольном стадионе площадью почти 8 тысяч квадратных метров, площадка будет открыта для всех желающих ежедневно с 8:00 до 22:00.

В доме на Седова сгорела трехкомнатная квартира.

Пожар вспыхнул около пяти утра в кухне и коридоре квартиры. Спасателям потребовался час, чтобы потушить огонь. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Салон сотовой связи в "Галерее" обворовал бывший сотрудник.

Инцидент произошел 25 января: злоумышленник украл 70 "Айфонов" на общую сумму 4,5 млн рублей. Подозреваемого задержали в Благовещенске и доставили в Петербург, им оказался 23-летний мужчина, который уволился из салона в ноябре. Часть смартфонов мужчина уже успел перепродать.

Средняя заработная плата в Петербурге выросла до 73 392 рублей

Такими подсчетами за январь-ноябрь 2021 года поделился Смольный, сумма выросла на 10,7%. Инфляция в минувшем декабре составила 108,7% к декабрю 2020 года, уровень безработицы снизился с 3,2% до 0,8%.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти