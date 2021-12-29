Организатор казино на проспекте Просвещения стала фигурантом уголовного дела

Игорное заведение располагалось в квартире.

В отношении организатора казино на проспекте Просвещения возбудили уголовное дело. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Игорное заведение обнаружили 31 января. Оно работало около недели. В ходе обысков полицейские изъяли 10 моноблоков, ноутбук, мобильный телефон. В тот момент в заведении находился администратор. В организации казино подозревается 39-летняя женщина, она не является владельцем жилого помещения. Предполагаемая злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Благовещенске задержали подозреваемого в краже 70 iPhone в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти