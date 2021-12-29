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В Благовещенске задержали подозреваемого в краже 70 iPhone в Петербурге
Сегодня, 9:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже 70 iPhone в Петербурге

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Похищенное частично изъято.

Задержан подозреваемый в краже 70 iPhone из торгового центра "Галерея". Об этом стало известно Piter.tv.

Из павильона в торговом центре 24 января неизвестный украл 70 смартфонов. Общая сумма ущерба составила 4 516 451 рублей. Было возбуждено уголовное дело.

У дома 16 по улице Советская в Благовещенске по подозрению в совершении указанного преступления задержан 23-летний местный житель. Похищенное частично изъято. Подозреваемый 3 февраля был задержан.

Ранее из храма "Неупиваемая чаша" неизвестный украл ювелирные украшения.

Фото: pexels

Теги: iphone, галерея, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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