Из храма "Неупиваемая чаша" неизвестный украл ювелирные украшения

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 180 см, худой, волосы длинные с проседью, одет в черное пальто, черные брюки.

Из храма "Неупиваемая чаша" (Цветочная, 16) неизвестный украл ювелирные украшения. Об этом стало известно Piter.tv.

В период с 19:23 до 20:09 3 февраля неизвестный совершил хищение ювелирных изделий, после чего с места происшествия скрылся. Перечень похищенного и ущерб устанавливается.

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 180 см, худой, волосы длинные с проседью, одет в черное пальто, черные брюки.

Храм оборудован камерами видеонаблюдения, видеозапись изъята. Возбуждено уголовное дело.

В конце января во Всеволожске трое азиатов избили и ограбили мужчину.

Фото: Piter.tv