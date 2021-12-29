Во Всеволожске трое азиатов избили и ограбили мужчину

Во Всеволожске трое неизвестных ограбили мужчину, ущерб составил более 160 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
Пострадавший сообщил, что около часа ночи 30 января во Всеволожске у дома 13 по улице Героев трое неизвестных азиатской внешности избили его и отобрали 20 000 рублей, мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8, часы Honor, золотую цепочку и электронную сигарету. Сумма ущерба составила 162 500 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Несколько дней назад молодой петербуржец под угрозой ножа украл у собутыльника деньги и телефон на Ленинском проспекте.
Фото: Piter.tv
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