Во Всеволожске трое азиатов избили и ограбили мужчину

У него отобрали 20 000 рублей, мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8, часы Honor, золотую цепочку и электронную сигарету. Сумма ущерба составила 162 500 рублей.

Во Всеволожске трое неизвестных ограбили мужчину, ущерб составил более 160 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший сообщил, что около часа ночи 30 января во Всеволожске у дома 13 по улице Героев трое неизвестных азиатской внешности избили его и отобрали 20 000 рублей, мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8, часы Honor, золотую цепочку и электронную сигарету. Сумма ущерба составила 162 500 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад молодой петербуржец под угрозой ножа украл у собутыльника деньги и телефон на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.tv