Молодой петербуржец под угрозой ножа украл у собутыльника деньги и телефон на Ленинском проспекте

Нападавшего задержали "по горячим следам" и поместили в изолятор.

Накануне вечером 26-летний электро-механик обратился в полицию с заявлением, что в этот же день распивал алкоголь в доме №114 по Ленинскому проспекту с другим электро-механиком. Его 22-летний собутыльник под угрозой ножа перевел себе 40 тыс. рублей и забрал мобильный телефон "Хонор 9Х". Ущерб составил 90 тыс. рублей.

Как стало известно Piter.tv, через час после заявления о произошедшем "по горячим следам" по подозрению в совершении преступления задержали молодого человека на проспекте Маршала Жукова. В отношении задержанного составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и поместили в изолятор.

Похищенный телефон изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv