Смольный: средняя заработная плата в Петербурге выросла до 73 тысяч рублей

При этом инфляция в декабре 2021 года составила 108,7% к декабрю 2020 года.

Средняя номинальная заработная в Петербурге в январе-ноябре 2021 года выросла на 10,7% (к аналогичному периоду 2020 года), до 73 392 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

При этом инфляция в декабре 2021 года составила 108,7% к декабрю 2020 года. Также на конец декабря 2021 года уровень безработицы в Северной столице составлял 0,8% (в декабре 2020 – 3,2%).

Помимо этого, как следует из отчета по итогам экономического развития, доходы бюджета Петербурга составили 843,3 млрд рублей.

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