В Ленобласти МРОТ к концу 2022 года вырастет до 14 710 рублей

В 2022 году размер минимальной заработной платы будет повышаться поэтапно, как это было и раньше.

В Ленобласти заключено трёхстороннее соглашение о повышении минимальной заработной платы в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

В 2022 году размер минимальной заработной платы будет повышаться поэтапно, как это было и раньше.

С 1 января МРОТ составляет 14 250 рублей, с 1 апреля увеличится до 14 500 рублей, с 1 декабря – до 14 710 рублей.

Ранее бизнес выступил против ежегодного повышения МРОТ. C инициативой ежегодно увеличивать МРОТ и медианную зарплату выступили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

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