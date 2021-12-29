Видео: салон сотовой связи в "Галерее" обворовал бывший сотрудник

Часть смартфонов он увез в Башкортостан.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео с кражи смартфонов в торговом комплексе "Галерея" 25 января.

Злоумышленник похитил 70 iPhone на общую сумму 4,5 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о краже. Как ранее сообщил Piter.TV, подозреваемого задержали. Он успел добраться до Благовещенска. Вором оказался 23-летний бывший работник салона сотовой связи. Он уволился в ноябре 2021 года.

Часть смартфонов молодой человек успел перепродать знакомому в Петербурге, а остальное упаковал в две сумки и улетел в Башкортостан. Ориентировку передали коллегам из другого региона. Сотрудники МВД Благовещенска смогли отыскать злоумышленника. Его доставили в Петербург.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти