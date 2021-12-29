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В Невском районе откроют самый большой бесплатный ледовый каток в Петербурге
Сегодня, 13:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе откроют самый большой бесплатный ледовый каток в Петербурге

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Открытие состоится 5 февраля.

В субботу, 5 февраля, состоится торжественное открытие катка на базе Центра физической культуры, спорта и здоровья Невского района (Железнодорожный проспект, 32). Общая площадь открытого ледового поля, залитого на футбольном стадионе, составляет 7 800 м2. Об этом сообщила пресс-служба администрации Невского района.

Каток будет бесплатным, кататься здесь можно ежедневно с 8:00 до 22:00. В преддверии официального открытия на катке пройдет первый любительский матч по хоккею с мячом на льду. 

Всего в этом зимнем сезоне в Петербурге открыты 313 катков и лыжных трасс.

Фото: ВКонтакте / Центр спорта Невского района

Теги: каток, коньки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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