Всего для петербуржцев доступны 188 катков.

В этом зимние сезоне в Петербурге открыты 313 катков и лыжных трасс, передает пресс-служба администрации губернатора.

К новогодним праздникам в городе открыли 188 катков. Кататься на коньках или играть в хоккей можно во всех районах. Первым в этом году был открыт каток на Конюшенной площади. Напомним, вблизи него до конца января действуют ограничения для транспорта.

Также в городе открыты лыжные трассы. Они расположены в парке Сосновка, около Верхнего Суздальского озера, в лесопарке Александрино, в парке Чухонка, в Московском Парке Победы, Ржевском лесопарке, в Южно-Приморском парке.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники петербургские театры, музеи и катки посетили 236 тысяч человек.

Фото: pexels.com