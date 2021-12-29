В новогодние праздники петербургские театры, музеи и катки посетили 236 тыс. человек

Многие следили за новогодними торжествами онлайн. Например, трансляцию рождественского проекта "Морская зимняя сказка" в Кронштадте посмотрели 375 тыс. зрителей

В понедельник, 10 января, в пресс-службе Смольного сообщили, что за новогодние праздники театрах, музеях и на катках на Елагином острове и Конюшенной площади побывали 236 тыс. горожан и гостей Петербурга.

По словам губернатора Александра Беглова, власти старались создать новогоднюю атмосферу в каждом районе. Кроме того, горожане по достоинству оценили катки.

Центральный городской каток на Конюшенной площади с 25 декабря посетили почти 5 тысяч человек. Эта площадка объединила в зимний пешеходный маршрут Дворцовую площадь и Рождественскую ярмарку на Манежной площади. Там каждый день проходил спектакль "Золушка". Ледовое шоу посмотрели уже 5,5 тысяч человек.

На Елагином острове с 22 декабря работает самый большой искусственный каток Петербурга, ее посетили 30 тыс. человек. За время каникул в театрах прошли 288 спектаклей для детской аудитории, которые посетили 73 тыс. человек. С экспозициями и выставочными проектами музеев ознакомились 123 тыс. посетителей.

Многие смотрели онлайн-трансляции: трансляцию рождественского проекта "Морская зимняя сказка" в Кронштадте посмотрели 375 тыс. зрителей, а детский новогодний спектакль "Снегурочка" – почти 1 млн человек.

Отмечается, что 8 января "Передвижную приемную" Деда Мороза на Витебском вокзале посетили более 4 тыс. человек.

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