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В трехкомнатной квартире на Седова произошел пожар
Сегодня, 9:19
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В трехкомнатной квартире на Седова произошел пожар

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На борьбу с огнем потребовалось около часа.

В трехкомнатной квартире на улице Седова ночью 4-го февраля произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание в доме №40 зафиксировали в 04:47. Огонь распространился на кухне и в коридоре на площади 30 квадратных метров. Общая площадь квартиры составляет 70 "квадратов".

С пожаром удалось справиться в 05:43. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV писал о том, что в Мурино голый мужчина гуляет по подъезду и угрожает жильцам изнасилованием. 

Фото из архива ГУ МЧС по СПб

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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