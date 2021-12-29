В трехкомнатной квартире на Седова произошел пожар

На борьбу с огнем потребовалось около часа.

В трехкомнатной квартире на улице Седова ночью 4-го февраля произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание в доме №40 зафиксировали в 04:47. Огонь распространился на кухне и в коридоре на площади 30 квадратных метров. Общая площадь квартиры составляет 70 "квадратов".

С пожаром удалось справиться в 05:43. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Мурино голый мужчина гуляет по подъезду и угрожает жильцам изнасилованием.

Фото из архива ГУ МЧС по СПб