В Мурино голый мужчина гуляет по подъезду и угрожает жильцам изнасилованием

Жители дома 63 на улице Шоссе в Лаврики в Мурино страдают от буйного нудиста. Мужчина кричит по ночам, портит имущество соседей и ходит голым по коридору. Об этом жильцы дома рассказали в социальных сетях.
По словам соседей, человек не отдаёт отчёт своим поступкам, так как является по факту недееспособным и находится на учете в психоневрологическом диспансере.
Жилец может позволить себе выйти абсолютно голым в места общего пользования, подъезд, заниматься там непотребствами, угрожая изнасилованием. Он портит своё и чужое имущество, ломится в соседние квартиры (в основном по ночам).
соседи
Также мужчина угрожал насилием соседке. Она написала заявление в полицию, но дома не живет, так как опасается за свою жизнь и здоровье. Соседей просят быть осторожными и не оставлять одних во второй парадной детей и девушек.
Ранее пенсионер погиб в Мурино от огнестрельного ранения.
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