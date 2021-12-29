В Мурино голый мужчина гуляет по подъезду и угрожает жильцам изнасилованием

По словам соседей, человек не отдаёт отчёт своим поступкам, так как является по факту недееспособным и находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Жители дома 63 на улице Шоссе в Лаврики в Мурино страдают от буйного нудиста. Мужчина кричит по ночам, портит имущество соседей и ходит голым по коридору. Об этом жильцы дома рассказали в социальных сетях.

По словам соседей, человек не отдаёт отчёт своим поступкам, так как является по факту недееспособным и находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Жилец может позволить себе выйти абсолютно голым в места общего пользования, подъезд, заниматься там непотребствами, угрожая изнасилованием. Он портит своё и чужое имущество, ломится в соседние квартиры (в основном по ночам). соседи

Также мужчина угрожал насилием соседке. Она написала заявление в полицию, но дома не живет, так как опасается за свою жизнь и здоровье. Соседей просят быть осторожными и не оставлять одних во второй парадной детей и девушек.

Ранее пенсионер погиб в Мурино от огнестрельного ранения.

Видео: ВКонтакте / ЖК "Ромашки" Пайщики ЖК "Силы природы" Девяткино