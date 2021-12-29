  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионер погиб в Мурино от огнестрельного ранения
Сегодня, 9:30
433
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионер погиб в Мурино от огнестрельного ранения

0 0

Оружие принадлежит ему же.

В среду, 2 февраля, в квартире в Мурино обнаружили труп 69-летнего мужчины. Он получил огнестрельное ранение грудной клетки.

Все произошло в доме №20-36 на Оборонной улице. Как узнал Piter.TV, до этого между погибшим и соседом произошел конфликт из-за шума. В результате пожилой мужчина несколько раз выстрелил в молодого человека. Тому удалось избежать ранения. Дальнейшие обстоятельства неизвестны, однако пенсионер скончался. У него изъяли несколько ружей, учебную гранату.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что росгвардеец спас двух людей в квартире в Новой Охте. 

Фото (носит иллюстративный характер): Pexels 

Теги: ранение, ружье, шум в квартире
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии