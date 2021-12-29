Росгвардеец спас двух людей в квартире в Новой Охте

Чтобы усмирить злоумышленника, пришлось сделать выстрел из травматического оружия.

Водитель Росгвардии Самир Магомедов вне службы помог обезвредить злоумышленника на Пейзажной улице. Мужчины услышал крики на лестничной клетке, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 31 января в доме №16. Услышав звуки борьбы, он зашел в квартиру незнакомцев. На полу лежал мужчина с ножевыми ранениями, а далее по коридору находился неизвестный, который избивал женщину. Росгвардеец попробовал отвлечь злоумышленника на себя и сообщил, что является военнослужащим Росгвардии. При необходимости он может применить травматическое оружие. Агрессор при этом продолжил приближаться к нему. Пришлось сделать предупредительный выстрел вверх, а затем по ногам хулигана.

После этого на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал неизвестного. На место вызвали скорую помощь.

Задержанный ранее был неоднократно судим и находится под административных надзором.

Как узнал Piter.TV, злоумышленнику 27 лет. Он находился в гостях и нанес ранения своему собутыльнику.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области