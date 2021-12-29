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Росгвардеец спас двух людей в квартире в Новой Охте
Сегодня, 9:55
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Росгвардеец спас двух людей в квартире в Новой Охте

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Чтобы усмирить злоумышленника, пришлось сделать выстрел из травматического оружия.

Водитель Росгвардии Самир Магомедов вне службы помог обезвредить злоумышленника на Пейзажной улице. Мужчины услышал крики на лестничной клетке, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 31 января в доме №16. Услышав звуки борьбы, он зашел в квартиру незнакомцев. На полу лежал мужчина с ножевыми ранениями, а далее по коридору находился неизвестный, который избивал женщину. Росгвардеец попробовал отвлечь злоумышленника на себя и сообщил, что является военнослужащим Росгвардии. При необходимости он может применить травматическое оружие. Агрессор при этом продолжил приближаться к нему. Пришлось сделать предупредительный выстрел вверх, а затем по ногам хулигана. 

После этого на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал неизвестного. На место вызвали скорую помощь.

Задержанный ранее был неоднократно судим и находится под административных надзором. 

Как узнал Piter.TV, злоумышленнику 27 лет. Он находился в гостях и нанес ранения своему собутыльнику. 

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Теги: ножевое ранение, росгвардия, травматическое оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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