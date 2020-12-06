  1. Главная
Сегодня, 9:53
В Томской области раскрыли кражу ружья с патронами и бензопилы, совершенную в 2023 году

Отмечается, что у злоумышленника уже была судимость.

В Томской области раскрыли кражу ружья с патронами и бензопилы, совершенную в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, осенью того года злоумышленник тайно проник в дом и похитил гладкоствольное ружьё 12 калибра, около 30 патронов и бензопилу. Он продал краденные вещи знакомым, которые не подозреваели о его криминальном деянии.

Отмечается, что у злоумышленника уже была судимость. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция Якутии раскрыла кражу около 1,8 млн рублей со счета военнослужащего.

Видео: УМВД по Томской области

