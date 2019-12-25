Что произошло в Петербурге 3 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 3 марта.

Что произошло в Петербурге в четверг, 3 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Петербуржцы выстроились в огромные очереди у аптек.

Очереди у аптек в Петроградском районе наблюдаются уже второй день. Люди опасаются, что из-за санкций некоторые импортные лекарства исчезнут из продажи, поэтому спешат ими закупиться.

Подземка полностью обновит подвижной состав на "синей" линии.

Петербург получит из федерального бюджета 96,9 млрд рублей на эти цели. На данный момент половина состава уже изношена, закупить же планируется 950 вагонов. Частичная замена вагонов ожидается также на первой и пятой линиях.

"Икея" временно закроет свои магазины в России и Белоруссии.

Компания приостановила деятельность в двух странах из-за ситуации на Украине и проблем с поставками. Предварительно, магазины шведской компании будут закрыты до конца мая. IKEA пообещала поддерживать своих работников, а также помочь деньгами беженцам из Украины.

Около Витебского вокзала в этом году появится благоустроенная зона отдыха.

Общественное пространство обустроят вдоль Введенского канала, там появится центральная аллея, входное пространство и зона отдыха. Территорию озеленят, украсят арт-объектов в виде часов с 11 циферблатами разных поясов стран. Ранее не площади находились несанкционированные постройки. Работы проведет администрация Адмиралтейского района совместно с комитетом по благоустройству.

Дочь убитой в Германии петербурженки могут отдать в приемную семью

32-летняя Екатерина Бауманн пропала в Германии еще в феврале, в начале марта в немецком городе Бремерхафене нашли чемодан с останками женщины. В убийстве и расчленении подозревают мужа Екатерины по имени Вальтер. Мать погибшей Светлана пытается перевести прах дочери в Россию, а также забрать пятилетнюю внучку.

При пожаре в бытовке на Октябрьской набережной погиб человек.

Возгорание в дощатой бытовке у дома №31 произошло ранним утром. Пожар потушили за полчаса, бытовка сгорела целиком. При разборе сгоревших конструкций был обнаружен труп мужчины, его личность пока не установлена. Причины пожара также выясняются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в санкционный список Канады.

В Канаде не согласны с политикой России в отношении Украины. Под санкции попали также президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, председатель правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие крупные чиновники. Политикам запретили любые транзакции.

Коллаж: Piter.TV

Фото: пресс-служба Смольного