Петербург полностью обновит подвижной состав на "синей" линии петербургского метро

Деньги выделят из Фонда национального благосостояния.

Петербург получит из федерального бюджета 96,9 млрд рублей на обновление подвижного состава городского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Накануне вопрос обсуждали губернатор Петербурга Александр Беглов и президент РФ Владимир Путин. По словам градоначальника, половина состава уже изношена. На выделенные средства закупят 950 вагонов. Подвижной состав полностью заменят на 2-й линии, частично 1-й и 5-й.

Модернизация не только повысит комфорт пассажиров, но и снизит потребление электроэнергии на 10%.

Фото: Piter.tv