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Петербург полностью обновит подвижной состав на "синей" линии петербургского метро
Сегодня, 13:12
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Петербург полностью обновит подвижной состав на "синей" линии петербургского метро

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Деньги выделят из Фонда национального благосостояния.

Петербург получит из федерального бюджета 96,9 млрд рублей на обновление подвижного состава городского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Накануне вопрос обсуждали губернатор Петербурга Александр Беглов и президент РФ Владимир Путин. По словам градоначальника, половина состава уже изношена. На выделенные средства закупят 950 вагонов. Подвижной состав полностью заменят на 2-й линии, частично 1-й и 5-й. 

Модернизация не только повысит комфорт пассажиров, но и снизит потребление электроэнергии на 10%. 

Фото: Piter.tv

Теги: вагон, метрополитен, федеральные средства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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