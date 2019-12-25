"Вы хорошо знаете, что такое маршрутки". Беглов рассказал Путину, как пройдет в Петербурге транспортная реформа

Губернатор Петербурга рассказал, что половина состава троллейбусного и трамвайного парка уже изношена.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался президенту о развитии транспортной инфраструктуры и транспорта в городе. Он отметил, что в приоритете находится метрополитен. Там отмечается около 50% износа.

Средства на обновление вагонов выделят из Фонда национального благосостояния. На 96,9 млрд рублей Петербург сможет закупить 950 новых вагонов.

Процент износа в трамвайном парке составляет 58%, а в троллейбусном - 55%.

Поэтому мы обратились уже в другую систему, мы идём через бюджетный кредит: это порядка 11 миллиардов рублей, чтобы ещё добавить свои деньги из бюджета, шесть миллиардов рублей, и взять в лизинг. 339 трамваев мы выпустим на линии уже в 2022 и 2023 годах. Александр Беглов.

В случае с троллейбусами деньги будут выделены из бюджета Петербурга. В ближайшие два года будут закуплены 389 новых транспортных средств. На эти цели предусмотрено 9 млрд рублей.

Также Александр Беглов немного рассказал о транспортной реформе. Он пожаловался на маршрутки, которые "не пускают пенсионеров".

Владимир Владимирович, Вы хорошо знаете, что такое маршрутки и какое безобразие творится там: пенсионеров не пускают, ветеранов не пускают, платите полным рублем. И потом, между нами говоря, это нал чистый.

При переходе к новой транспортной модели маршрутки заменят современные автобусы. Средства за проезд будет собирать город, а не транспортная компания.

Фото: Piter.tv