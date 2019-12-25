Петербуржцы выстроились в огромные очереди у аптек

Люди спешат закупиться импортными лекарствами.

Второй день возле нескольких аптек в Петроградском районе города замечены огромные очереди. Люди опасаются, что из-за санкций из продажи могут исчезнуть некоторые импортные лекарства и спешат их закупить.

В частности, очередь заметили у аптеки на Малом проспекте Петроградской стороны, 89. Именно в этом месте продают много рецептурных препаратов.

Аналогичные очереди образовались около аптеки на Каменноостровском проспекте, 42. Там люди выстроились друг за другом на лестнице – попасть внутрь и купить лекарство желают несколько десятков человек.

Ранее в Смольном объяснили появление очередей в аптеках Петербурга. По версии чиновников, появление очередей связано с техническим сбоем в системе сети аптек.

Фото: МК В ПИТЕРЕ