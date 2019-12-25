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В Смольном объяснили появление очередей в аптеках Петербурга
Сегодня, 18:01
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В Смольном объяснили появление очередей в аптеках Петербурга

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По словам Соловейчика, появление очередей связано с техническим сбоев в системе сети аптек.

В среду, 2 марта, в Смольном объяснили почему скопились очереди в петербургских аптеках. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике города Кирилл Соловейчик.

По словам Соловейчика, появление очередей связано с техническим сбоев в системе сети аптек АО "Петербургские аптеки". Он предположил, что он произошёл из-за всплеска хакерских атак. 

Все препараты, которые есть в наличии, отпускаются в соответствии с выписанными рецептами. Проблемы по отпуску по вновь поступающим препаратам планируется устранить в ближайшие сутки.

Ранее мы сообщали, что Матвиенко призвала не допустить роста цен на продовольствие и лекарства.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аптеки, очереди, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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