Матвиенко призвала не допустить роста цен на продовольствие и лекарства

В СФ РФ рассказали, что бизнесу следует помогать правительству бороться с санкционным давлением.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала законодателей в условиях западных санкций не допустить роста цен на продовольствие и жизненно важные лекарства. Такое заявление сенатор сделала на пленарном заседании в верхней палате парламента РФ. Она напомнила, что против страны введены экономические и финансовые ограничения из-за начала специальной военной операции на Украине. Матвиенко призвала бизнес-индустрию стать "национальным" предприятием.

В условиях беспрецедентных санкций против России сейчас самое главное - всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работать частной инициативе, малому и среднему бизнесу. Включить все наши возможности, потенциал Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Сенатор призвала отечественных предпринимателей помогать укреплять и дальше развивать экономическую систему страны. Матвиенко добавила, что также важно регулировать стоимость на строительные материалы.

Минстрой РФ рассмотрел 25 проектов на 46,6 млрд рублей на модернизацию ЖКХ из средств ФНБ.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации