Минстрой РФ рассмотрел 25 проектов на 46,6 млрд рублей на модернизацию ЖКХ из средств ФНБ

Ирек Файзуллин рассказал о программе по обновлению коммунальной инфраструктуры регионов РФ.

Министерство строительства России рассмотрело 25 проектов на 46,6 млрд рублей на модернизацию объектов ЖКХ из средств Фонда национального благосостояния. Такой статистикой глава профильного ведомства поделился с законодателями на правительственном часе в верхней палате парламента. Ирек Файзуллин уточнил, что кабинет министров утвердил государственную программу по обновлению коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ. На протяжении следующих четырех лет на эти задачи из бюджета уйдет до 150 млрд рублей.

Запускаем механизм модернизации объектов ЖКХ с привлечением средств ФНБ. Уже рассмотрено 25 предварительных заявок на реализацию проектов в 13 регионах. Общая стоимость проектов - 46,6 млрд рублей на предполагаемый объем займов 39,6 млрд рублей. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

За два месяца от российский регионов поступили заявки на общую сумму более 600 млрд рублей. Файзуллин уточнил, что имеющихся средств в 150 млрд не хватит для обновления ЖКХ, но чиновники сделают первый шаг в данном направлении. Также выделено 147 млрд рублей на строительство 352 объектов инженерной инфраструктуры.

Файзуллин призвал повысить адресность ипотечных программ на фоне роста ключевой ставки.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

