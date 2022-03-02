Файзуллин призвал повысить адресность ипотечных программ на фоне роста ключевой ставки

Глава Минстроя рассказал проблемах из-за резкого роста ключевой ставки.

Глава российского министерства по строительству Ирек Файзуллин призвал законодателей повысить адресность ипотечных программ на фоне роста ключевой ставки, о которой ранее объявил Центробанк. Такую позицию профильного ведомства чиновник объявил на правительственном часе во время пленарного заседания в верхней палате парламента. Он призвал ввести неотложные меры реагирования, чтобы жилье было доступно для граждан. В частности, речь идет о таком инструменте как "ипотечное меню".

Данная ситуация требует принятия неотложных мер для сохранения положительной динамики развития жилищного строительства. Здесь нам важна ваша поддержка и поддержка ЦБ РФ. Ирек Файзуллин, глава Минстроя России

Эксперт напомнил коллегам о том, что динамика ключевой ставки отрицательно сказывается на стоимости проектного финансирования, а также на развитии отечественного рынка ипотечного кредитования. за прошлый год по стране выдано практически 2 млн кредитов на общую сумму в 5,7 трлн рублей. К февралю 2022 года банки выдали 95 тысяч кредитов на сумму 327 млрд рублей.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

