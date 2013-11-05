Около Витебского вокзала в этом году появится благоустроенная зона отдыха

Общественное пространство разделят на три зоны: центральную аллею, входное пространство, расположенное напротив пригородных касс Витебского вокзала, и зону отдыха.

В этом году будут проведены работы по благоустройству территории за Витебским вокзалом вдоль улицы Введенского канала. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Раньше здесь находились несанкционированные временные постройки, которые мы убрали в 2021 году. Теперь здесь появится зона отдыха. Александр Беглов, губернатор

Общественное пространство разделят на три зоны: центральную аллею, входное пространство, расположенное напротив пригородных касс Витебского вокзала, и зону отдыха. На территории разобьют газоны, посадят кустарники и деревья, также будет сделан арт-объект в виде часов с 11 циферблатами разных поясов страны. Фонари подбирали с учетом визуального восприятия Витебского вокзала, в зоне отдыха поставят оригинальные скамейки, которые визуально будут отсылать к железнодорожной тематике.

Работы проведут администрация Адмиралтейского района совместно с Комитетом по благоустройству.

Также у Балтийского вокзала появится новое общественное пространство.

Фото: пресс-служба Смольного