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Около Витебского вокзала в этом году появится благоустроенная зона отдыха
Сегодня, 11:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Около Витебского вокзала в этом году появится благоустроенная зона отдыха

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Общественное пространство разделят на три зоны: центральную аллею, входное пространство, расположенное напротив пригородных касс Витебского вокзала, и зону отдыха.

В этом году будут проведены работы по благоустройству территории за Витебским вокзалом вдоль улицы Введенского канала. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Раньше здесь находились несанкционированные временные постройки, которые мы убрали в 2021 году. Теперь здесь появится зона отдыха.

Александр Беглов, губернатор

Общественное пространство разделят на три зоны: центральную аллею, входное пространство, расположенное напротив пригородных касс Витебского вокзала, и зону отдыха. На территории разобьют газоны, посадят кустарники и деревья, также будет сделан арт-объект в виде часов с 11 циферблатами разных поясов страны. Фонари подбирали с учетом визуального восприятия Витебского вокзала, в зоне отдыха поставят оригинальные скамейки, которые визуально будут отсылать к железнодорожной тематике.

Работы проведут администрация Адмиралтейского района совместно с Комитетом по благоустройству.

Также у Балтийского вокзала появится новое общественное пространство.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: благоустройство, витебский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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