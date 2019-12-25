"Икея" временно закроет свои магазины в России и Белоруссии

Это необходимо для безопасности работников компании.

Шведская компания IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Организация сообщила об этом 3 марта на своем сайте и в соцсетях.

Это означает, что экспорт и импорт в Россию и Белоруссию будет временно остановлен. Все производственные процессы также ставятся на "паузу", в том числе это касается и субподрядчиков. В IKEA отметили, что военные действия приводят к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях.

Отмечается, что решение затронет 15 тысяч сотрудников. Компания будет поддерживать своих работников. Кроме того, она направит 20 млн евро для помощи беженцам из Украины.

Ранее стало известно о временно закрытии H&M.

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