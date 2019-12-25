Что произошло в Петербурге 31 мая: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 31 мая.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 31 мая? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На станции метро "Нарвская" стартовал капитальный ремонт

До 13 августа по рабочим дням с 08:10 до 09:15 наземный вестибюль станции будет закрыт, а с 16:40 до 19:00 вход в вестибюль будет ограничен. Интервал могут менять в зависимости от пассажиропотока.

На Индустриальном проспекте перед проспектом Энтузиастов произошло ДТП с участием трёх машин и светофора

Авария случилась утром, серая "Шкода" вылетела на перекресток на красный сигнал светофора и врезалась в машину. После удара иномарка вылетела на встречную полосу, снесла светофор и остановилась, впечатавшись в стоящий на светофоре автомобиль. Очевидцы отметили, что удар машин был сильным, информация о пострадавших в ДТП пока уточняется.

На трассе "Сортавала" погиб 91-летний водитель Lada

Смертельное ДТП произошло в Приозерском районе Ленобласти. По предварительным данным, виновником аварии был сам пожилой автомобилист – в районе Колосково отечественная легковушка не пропустила "Лексус". В иномарке пострадали 34-летний мужчина и его 33-летняя супруга. Проводится доследственная проверка.

Задержана "целительница", снимавшая "смертельную порчу". Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Уроженка Вышнего Волочка зарабатывала на своем нечестном бизнесе миллионы рублей и была судима ранее за мошенничество с гаданием. Новыми жертвами злоумышленницы стали петербургские пенсионерки, которых гадалка запугала порчами, проклятиями и болезнями, якобы лежащих на их членах семьи. Женщины отдали "целительнице" почти 3 млн рублей в общей сложности и золотые украшения.

Финского фотожурналиста избили в гей-клубе на улице Ломоносова

О нападении одного из посетителей Кости Хайсканен рассказал в своем Facebook. По словам фотографа, неадекват начал проявлять агрессию к иностранцам, удар в лицо получил и финн. За ситуацией наблюдали охранники, которые, отметил Хайсканен, не знали, как реагировать. На место вызвали скорую помощь и полицию.

Каршеринг утонул в "дизельном море" на юге Петербурга. Так местные назвали огромную лужу на Дизельном проспекте.

На попавшей в сеть видеозаписи видно арендованное авто, которое водитель бросил прямо в яме посреди лужи. Мимо завалившегося на бок автомобиля медленно "проплывали" другие машины и автобус. Водители отметили, что через "дизельное море" их ведет навигатор, и предложили построить на этом месте мост.

Видео: Piter.TV; МВД

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП