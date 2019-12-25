Петербуржцам напомнили о начале капитального ремонта на станции метро "Нарвская"

Ограничения будут действовать до 13 августа текущего года.

С понедельника, 31 мая, на станции метро "Нарвская" начинается капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим режим работы вестибюля будет изменен, напомнили в пресс-службе городской подземки.

До 13 августа 2021 года по рабочим дням с 08:10 до 09:15 наземный вестибюль будет закрыт, а с 16:40 до 19:00 вход в вестибюль будет ограничен. Интервал может быть изменен в связи с учетом фактического пассажиропотока.

Капитальный ремонт станций с закрытием проводится только на "Технологическом институте-1" и "Маяковской".

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Фото: Piter.TV