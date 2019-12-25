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В петербургском метро задержали находящего в федеральном розыске белоруса
Сегодня, 9:02
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В петербургском метро задержали находящего в федеральном розыске белоруса

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Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.

На выходных в метро задержали находящего в федеральном розыске гражданина Белоруссии, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейский метрополитена задержал мужчину 30 мая около 23:00 на станции метро "Технологический институт". Гражданин Белоруссии с 2016 года находится в федеральном розыске, розыск инициирован РОВД УВД Брестской области.

Задержанный арестован.  

Ранее жительницу Понтонного знакомый изнасиловал в бане.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, насилие, федеральный розыск
Категории: Мировые новости, Новости СПб, Лента новостей,

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