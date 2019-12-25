В петербургском метро задержали находящего в федеральном розыске белоруса

Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.

На выходных в метро задержали находящего в федеральном розыске гражданина Белоруссии, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейский метрополитена задержал мужчину 30 мая около 23:00 на станции метро "Технологический институт". Гражданин Белоруссии с 2016 года находится в федеральном розыске, розыск инициирован РОВД УВД Брестской области.

Задержанный арестован.

Ранее жительницу Понтонного знакомый изнасиловал в бане.

Фото: Piter.tv