В Петербурге задержана "целительница", снимающая "смертельную порчу"

Пенсионерка из Кировска отдала злоумышленнице более 2,8 миллионов рублей, прежде чем обратилась в полицию.

В Петербурге задержана "целительница" из Вышнего Волочка, зарабатывающая миллионы на снятии "смертельной" порчи. Ранее женщина уже была судима за мошенничество с гаданием. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Как правило, подозреваемая клиентов подыскивала на улице, выбирая женщин преклонного возраста. Одной из ее жертв стала жительница Красногвардейского района Петербурга, которая встретила "целительницу" на станции метро "Ладожская". Цыганка сообщила женщине, что на ее сыне лежит проклятие, а муж вот-вот должен умереть. Обескураженная женщина была готова на все лишь бы помочь своим близким. Петербурженка отдала "спасительнице" накопленные 170 тысяч рублей и золотые украшения.

Второй жертвой мошенницы стала 82-летняя жительница города Кировска. "Целительница" настолько сильно запугала пожилую женщину тяжёлой болезнью и серьёзными проблемами у ее сына, что та была готова регулярно переводить огромные суммы на указанные мошенницей банковские счета. Мошенница уверяла пенсионерку, что все средства идут на восстановления храмов и прерывание этой цепочки грозит гибелью. Пенсионерка отдала злоумышленнице более 2,8 миллионов рублей, прежде чем обратилась в полицию.

По обоим фактам следствием возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.tv: В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти 3 миллиона рублей.

Видео: МВД