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В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти 3 миллиона рублей
Сегодня, 9:20
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В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти 3 миллиона рублей

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Звонившая мошенница представилась сотрудником банка.

В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти 3 миллиона рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пенсионерка, проживающая на проспекте Пятилеток, рассказала, что ей 29 мая на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка. Неизвестная сообщила, что со счётом пенсионерки происходят подозрительные действия, и необходимо деньги перевести на безопасные счета.

Пенсионерка перевела на указанные номера телефонов 2 745 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что другая петербургская пенсионерка два года спонсировала мошенников.

Фото: Piter.tv

Теги: деньги, мошенничество
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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