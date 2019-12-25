Петербургская пенсионерка два года спонсировала мошенников

Все это время женщина почти ежемесячно перечисляла по 40 тысяч рублей.

Во вторник, 25 мая, в полицию Петербурга обратилась 82-летняя женщина и рассказала об обмане мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, еще в 2019 году ей позвонил неизвестный мужчина и пообещал выплату в размере 2 млн рублей. Однако для того, чтобы ее получить, необходимо было оплатить комиссию в 40 тысяч рублей.

Доверчивая пенсионерка два года почти ежемесячно отправляла мошенникам указанную сумму. В общей сложности она перевела 250 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее мы писали, что 90-летний пенсионер отдал более 310 тысяч рублей радио-мошенникам.

Фото: Piter.TV