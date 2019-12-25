90-летний пенсионер отдал более 310 тысяч рублей радио-мошенникам

По радио он услышал о компании, которая возвращает деньги тем, кому банки не выплатили проценты в 90-х гг.

Во вторник, 25 мая, в полицию Петербурга обратился 90-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой мошенников. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пенсионер рассказал, что услышал на радио "Россия" о специальной компании, которая возвращает деньги тем, кому банки не выплатили проценты в 90-х гг.

Позвонив по указанному в сообщении номеру, мужчина выяснил, что для получения компенсации ему необходимо оплатить комиссию. В результате пенсионер перевел на неизвестный счет 310 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее мы писали, что экс-глава Приозерского района подозревается в мошенничестве.

Фото: pixabay.com