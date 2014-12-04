Экс-глава Приозерского района подозревается в мошенничестве

Экономическая полиция задержала бывшую чиновницу после обысков.

В рамках уголовного дела по ч. 7 ст. 159 "Мошенничество в особо крупном размере" сотрудники экономической полиции и следователи приозерского отделения СК 17 мая пришли с обыском к бывшей замглавы района по ЖКХ Наталье Глумилиной и ее сыну. По версии следствия, во время работы в администрации с 2015 по 2019 год Глумилина заключила контракт с учреждённым администрацией предприятием на санобработку городских территорий. Муниципальное предприятие, в свою очередь, подключило к работам стороннего субподрядчика, гендиректором которого был сын Глумилиной.

Предполагается, что весь комплекс работ по вывозу мусора, освещению территорий, озеленению и ритуальным услугам выполнялся муниципальным предприятием, а деньги переводились субподрядчику. Предварительный ущерб оценивается в 15 миллионов рублей.

В 2013 году Глумилина была оштрафована на 200 тысяч рублей за нарушения при проведении тендера. Новое дело грозит уже уголовным наказанием - бывшая чиновница задержана на двое суток, ее сын, 36-летний Кирилл Глумилин, пока находится в статусе свидетеля.

Ранее по подозрению в мошенничестве с бюджетными деньгами был задержан бывший глава администрации Никольского Сергей Шикалов.

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