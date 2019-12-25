Бывшего главу Никольского подозревают в хищениях из бюджета

Следствие разбирается в хитростях контрактов на уборку мусора.

Бывший глава администрации Никольского Станислав Шикалов, работавший на этой должности десять лет, был задержан на двое суток после обыска в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение, и следствие готовит ходатайство об аресте.

Экс-чиновнику вменяют мошенничество с бюджетными деньгами, потраченными на заключение контрактов по вывозу мусора. По предварительной информации, средства из городской казны выводились совсем на иные цели. Как и куда - как раз предстоит выяснить сотрудникам экономического отдела. Имя Станислава Шикалова, руководившего городским поселением с 2009 по 2019 год, не впервые связывается со скандальными расследованиями расходования бюджетных средств и возникновения нелегальных свалок в городской черте. Ранее он уже общался со следователями по делу о контракте на строительство детской площадки.

Недавно следователи заподозрили троих петербуржцев в хищениях из бюджета под видом строительных контрактов.

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