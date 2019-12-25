  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бывшего главу Никольского подозревают в хищениях из бюджета
Сегодня, 10:05
71
vestnick

Бывшего главу Никольского подозревают в хищениях из бюджета

0 0

Следствие разбирается в хитростях контрактов на уборку мусора.

Бывший глава администрации Никольского Станислав Шикалов, работавший на этой должности десять лет, был задержан на двое суток после обыска в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение, и следствие готовит ходатайство об аресте. 

Экс-чиновнику вменяют мошенничество с бюджетными деньгами, потраченными на заключение контрактов по вывозу мусора. По предварительной информации, средства из городской казны выводились совсем на иные цели. Как и куда - как раз предстоит выяснить сотрудникам экономического отдела. Имя Станислава Шикалова, руководившего городским поселением с 2009 по 2019 год, не впервые связывается со скандальными расследованиями расходования бюджетных средств и возникновения нелегальных свалок в городской черте. Ранее он уже общался со следователями по делу о контракте на строительство детской площадки. 

Недавно следователи заподозрили троих петербуржцев в хищениях из бюджета под видом строительных контрактов. 

Фото: Pixabay

Теги: коррупция, ленобласть, никольское, хищения из бюджета, шикалов
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии