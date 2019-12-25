Трое петербуржцев пойдут под суд за кражу более 400 млн из бюджета города

Мужчины вывели деньги при исполнении девяти государственных строительных контрактов.

Перед судом Санкт-Петербурга предстанут трое мужчин, которые обвиняются в хищении крупной суммы денег из городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 гг. подозреваемые вместе с другим обвиняемым, уголовное дело которого выделили в отдельное производство, вывели более 400 млн рублей при исполнении девяти государственных строительных контрактов. Всех обвиняют по статье "Мошенничество".

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV