Общая сумма ущерба составила 5,3 млн рублей.

В Красноярске задержали курьера аферистов, который помог обмануть пятерых пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, одному из пенсионеров позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов. Они убедили его и его жену, что их сбережения под угрозой, и предложили задекларировать деньги через банковского курьера. Пенсионеры передали злоумышленнику 1 млн рублей.

Вскоре выяснилось, что задержанный причастен ещё к четырем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила 5,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае потушили пожар на свалке отходов лесопиления.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю