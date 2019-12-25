Мигрант-нелегал пытался дать взятку полицейскому, но не вышло

В Московском районе проверили 2 тысячи квартир.

В четверг, 22 апреля, участковые обошли 51 дом в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 апреля.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов искали "резиновые" квартиры в районе. В результате рейда полицейские обнаружили 16 квартир, законность аренды которых вызвала сомнение. Мигранты-нелегалы проживали в домах на Витебском и Ленинском проспектах. То же самое происходило в одной из квартир на улице Ленсовета. На проспекте Космонавтов в доме № 65 проживали люди, которые сделали фиктивный документ о постановке на миграционный учет. По факту нарушения возбуждено уголовное дело (незаконное пересечение Государственной границы РФ).

Из "резиновых" квартир 36 иностранных граждан отправились в отдел полиции для привлечения к административной ответственности. Один из задержанных даже попытался дать взятку правоохранителю, за что мужчину привлекли к уголовному делу (мелкое взяточничество).

На Пулковском шоссе сотрудники полиции обнаружили и автомобиль "Рено Логан", который находится в федеральном розыске по Москве.

Напомним, что в Петербурге поймали сотню нарушителей во время рейдов "Такси" и "Мигрант".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в России стали хуже относиться к мигрантам.

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