Администрация президента РФ: в России стали хуже относиться к мигрантам

Число таких россиян выросло на 7,5%.

Заместитель руководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что количество россиян, которые негативно относятся к мигрантам, в прошлом году выросло на 7,5 процентов. Об этом было сказано на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года, сообщает "РИА Новости".

В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. Магомедсалам Магомедов для "РИА Новости"

В частности, он отметил, что в Сибирском федеральном округе 22,3% опрошенных негативно относятся к мигрантам. Магомедов считает, что формирование этнических анклавов, в которые входят трудовые мигранты и члены их семей, способствует не только криминализации общества, но и создает почву для проявления национализма и ксенофобии.

По данным Магомедова, в 2020 году в России находятся почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан. Из них в российских школах обучаются лишь 140 тысяч детей.

Большинство из них — это будущие граждане нашей страны. Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создает большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить. Магомедсалам Магомедов для "РИА Новости"

Ранее ФСБ задержала двух мужчин, причастных к организации нелегальной миграции.

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