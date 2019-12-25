В России пока не планируют вакцинировать трудовых мигрантов от COVID-19

Сейчас в стране проводится только вакцинация граждан России.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что прививать мигрантов от коронавируса в России пока не планируется. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сейчас проводится вакцинация только граждан России. Напомним, что массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в России с 18 января.

В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации. из сообщения оперштаба по борьбе с COVID-19

Также в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сегодня заявили, что в России три дня подряд фиксируют меньше девяти тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о новых штаммах COVID-19 в России.

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