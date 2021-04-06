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Мурашко заявил, что побочные эффекты фиксируют у 0,1% привившихся "Спутником V"

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Российские медики тестируют антитела после прививки на новых штаммах.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что побочные эффекты фиксируются только у 0,1 процента привившихся "Спутником V". Об этом специалист сообщил коллегам на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ. Чиновник добавил, что в стране проводится тестирование на протективный иммунитет с новыми штаммами COVID-19.

Мы получаем сегодня данные от зарубежных коллег по поставляемой вакцине "Спутник V", и количество даже небольших осложнений, мы фиксируем все, это количество составляет менее 0,1% даже с учетом незначительных температурных реакций и незначительной болезненности в месте инъекции.

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

В настоящее время медики подтвердили, что британский штамм коронавируса нейтрализуется за счет антител, которые вырабатывает организм после прививки "Спутником V". Сейчас завершаются испытания по другим направлениям. 

Мурашко: в России развернули 5 тыс. стационарных пунктов вакцинации от коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: минздрав, михаил мурашко, побочные эффекты, спутник v
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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