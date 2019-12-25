Мурашко: в России развернули 5 тыс. стационарных пунктов вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава оценил ситуацию с борьбой против коронавируса в РФ.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России развернули 5 тысяч стационарных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом чиновник сообщил на заседании совета по борьбе с распространением коронавируса при российском правительстве. Эксперт объяснил коллегам, что с апреля в РФ появятся дополнительные мощности по изготовлению препаратов для профилактики коронавируса. Ежедневно в регионы овершаются отгрузки препарата.

5 тыс. стационарных пунктов вакцинации сегодня уже развернуто в регионах. Более 1 360 передвижных пунктов работает также с привлечением среднего медицинского персонала. И мы привлекаем также студентов-медиков для вакцинации. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Эксперт напомнил, что во время центрах вакцинации предусмотрены станлартные операционные процдуры. Совместно с "Росатомом" сформирована методика по увеличению пропускной способности кабинетов. Сейчас для граждан доступна запись на вакцинацию через портал государственных услуг. Данным видом записи успели воспользоваться порядка 640 тысяч человек.

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Фото: Правительство России