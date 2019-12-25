ФСБ задержала двух мужчин, причастных к организации нелегальной миграции

Злоумышленники легализовали нахождение в РФ более 50 иностранцев.

ФСБ России задержала двух мужчин, причастных к организации нелегальной миграции. Об этом рассказали представители управления силового ведомства по Красноярскому краю. По данным оперативников, под подозрением находятся местные жители. В их отношении ведется уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена преступная деятельность жителей Красноярска, занимавшихся незаконной легализацией выходцев из стран Центрально-Азиатского региона на территории края. пресс-служба ФСБ по региону

В ведомстве уточнили, что фигуранты расследования создавали для иностранцев условия для проживания и работы, хотя мигранты не имели законных оснований для пребывания на территории России. По преступной схеме злоумышленники смогли легализовать нахождение в крае порядка 50 человек.

Суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело Черкалина.

Фото: Piter.tv