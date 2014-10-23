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Финского фотожурналиста избили в гей-клубе в Петербурге
Сегодня, 10:52
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Финского фотожурналиста избили в гей-клубе в Петербурге

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Иностранец пожаловался на бездействие охраны клуба.

Финского фотожурналиста Кости Хайсканена избили в петербургском гей-клубе на улице Ломоносова. Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу. Об этом Хайсканен написал накануне в Facebook.

По словам пострадавшего, один из посетителей начал проявлять агрессию к иностранцам. Фотожурналист решил включить фонарик на iPhone, чтобы рассмотреть его лицо, но затем получил удар. Избиение происходило на глазах у охранников, которые, по словам Хайсканена, не знали, как реагировать на ситуацию и проявили бездействие. На место вызвали скорую помощь и полицию. 

Иностранец отметил, что в больнице ему сделали МРТ, которое в Берлине, где он живет, стоит 700 долларов. Алкоголя в его крови не было обнаружено. После осмотра его отвезли в отделение полиции для подачи заявления. 

Фото: Facebook / Kosti Heiskanen

Теги: гей-клуб, избиение, нападение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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