На трассе "Сортавала" погиб 91-летний водитель Lada

По предварительной информации, 91-летний петербуржец не пропустил Lexus.

Смертельное ДТП на автодороге "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти устроил, по предварительным данным, мужчина 1930 года рождения. Сам он погиб в аварии. Об этом сообщила пресс-служба МВД

Авария произошла 30 мая в 12:20 на 64-м километре трассы, в районе Колосково. Столкнулись Lexus NX-300 и ВАЗ-2109. По предварительной информации, 91-летний петербуржец не пропустил Lexus.

В иномарке пострадали 34-летний мужчина и его 33-летняя жена. За рулем находился 64-летний мужчина. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП