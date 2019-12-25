Импортозамещающие детали для Lada намерены выпускать в Петербурге

Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" намерен заняться производством комплектующих для автомобилей Lada, заменяющих импортные аналоги, сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
В рамках федеральной программы поддержки разработок конструкторской документации для автомобильной промышленности, КМЗ создаст левую опору подвески двигателя и штангу задней подвески для линейки автомобилей Lada Vesta. Суммарные вложения в оба проекта превысят 44 млн рублей, завершение работ запланировано на конец 2025 года.
Опора подвески двигателя используется для фиксации мотора на кузове автомобиля, а штанга задней подвески также найдет применение в автомобилях семейства Lada Vesta. При создании этих деталей планируется использовать исключительно отечественные материалы и компоненты.
Прогнозируемый ежегодный оборот на рынке этих изделий составит более 3 млрд рублей.
Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах построят завод китайских двигателей за 5 млрд рублей.
Фото: Пресс-служба "АвтоВАЗа"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все