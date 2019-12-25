Импортозамещающие детали для Lada намерены выпускать в Петербурге

Суммарные вложения в оба проекта превысят 44 млн рублей, завершение работ запланировано на конец 2025 года.

Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" намерен заняться производством комплектующих для автомобилей Lada, заменяющих импортные аналоги, сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

В рамках федеральной программы поддержки разработок конструкторской документации для автомобильной промышленности, КМЗ создаст левую опору подвески двигателя и штангу задней подвески для линейки автомобилей Lada Vesta. Суммарные вложения в оба проекта превысят 44 млн рублей, завершение работ запланировано на конец 2025 года.

Опора подвески двигателя используется для фиксации мотора на кузове автомобиля, а штанга задней подвески также найдет применение в автомобилях семейства Lada Vesta. При создании этих деталей планируется использовать исключительно отечественные материалы и компоненты.

Прогнозируемый ежегодный оборот на рынке этих изделий составит более 3 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах построят завод китайских двигателей за 5 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба "АвтоВАЗа"