Как изменились цены на автомобили Lada 2022 года

Сегодня новые модели доступны у дилеров, но их стоимость выросла.

В 2022 году Lada укрепила позиции на рынке, увеличив долю с 21% до 28% и реализовав 188,6 тыс. автомобилей. Лидером продаж стала Lada Granta (95,9 тыс.), за ней следуют семейство Niva (38,8 тыс.) и Lada Vesta (29,2 тыс.). Редакция 110km.ru решила изучить собственную базу объявлений, чтобы выяснить, сколько сейчас стоят на вторичном рынке автомобили Lada 2022 года выпуска и как за год изменились их цены.

Сегодня новые модели доступны у дилеров, но их стоимость выросла. Это повлияло на рынок подержанных автомобилей. Средняя цена трехлетней Lada Granta сейчас — 869,9 тыс. рублей (на 7% ниже, чем в 2024 году). Lada Vesta 2022 года подорожала на 10% — до 1,36 млн рублей.

Lada Largus, производство которого возобновилось в 2024 году, на вторичном рынке стоит 1,49 млн рублей (рост на 5%). Внедорожники Niva 2022 года подешевели: Niva Travel — на 12%, до 1,2 млн рублей, а Niva Legend снизилась в цене всего на 3% (952,2 тыс. рублей).

Несмотря на колебания стоимости, спрос на подержанные автомобили Lada остается высоким, особенно на фоне подорожания новых моделей.

Фото: unsplash (Michail Dementiev)